福建三明強化作風建設優化營商環境

中評社北京11月25日電／據中國紀檢監察報報導，福建省三明市將樂縣紀委監委近期採取“室組”聯動監督方式，組織工作人員進園區、入企業，與企業相關負責人面對面交流，瞭解職能部門履職情況，收集關於優化營商環境的意見建議。



三明市紀委監委把優化營商環境監督作為政治監督的重點任務，深入開展優化營商環境專項監督。專項監督聚焦政策落實不到位、政務服務不作為、行政執法不規範、政商關係親清不分等問題，採取日常監督、定點監測、“點題整治”、專項整治、直查快辦等措施，督促全市相關行業主管部門強化黨員幹部作風建設、廉潔建設，不斷營造良好政治生態和發展環境。



專項監督中，該市紀委監委抓住案件查辦這個關鍵，緊盯領導幹部“關鍵人”、放管服“關鍵事”，深化公職人員違規經商辦企業、違規出借資金、“不吃公款吃老板”和工程領域招投標突出問題專項治理，嚴肅懲治黨員幹部與企業交往過程中吃拿卡要、官商勾結、利益輸送等行為。同時，堅持風腐同查同治，對破壞營商環境的不正之風和腐敗問題嚴管嚴治、露頭就打。今年以來，該市共收集損害營商環境問題線索277件，黨紀政務立案195人。



為深化以案為鑒、以案促改，該市紀委監委堅持邊整治邊總結邊完善，深入分析破壞營商環境問題出現的深層次原因，制發紀檢監察建議或工作提示函49份，督促有關部門立行立改、形成規範。該市紀委監委還通過制定正負面清單、發布情景式指導案例、編印懺悔錄等方式，教育引導黨員幹部樹牢服務意識和親清政商觀念，做優化營商環境的踐行者、推動者。