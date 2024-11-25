從第一版到第三版——電子社保卡的新服務

截至2024年9月底，我國電子社保卡推出6年多，已有累計10.34億人領用。（圖源：人民日報） 中評社北京11月25日電／據人民日報報導，截至2024年9月底，我國電子社保卡推出6年多，已有累計10.34億人領用。提供更貼心的服務、覆蓋更多樣的場景、共享更豐富的資源……更新至3.0版本的電子社保卡，已成為我國數字化民生服務的基礎性載體。



2018年4月22日，人力資源社會保障部簽發了全國第一張電子社保卡。此後，電子社保卡領用人數快速增長。截至2024年9月底，全國累計領用電子社保卡10.34億人，人口覆蓋率達73.4%。



通俗地說，電子社保卡是持卡人手機中的社保卡。電子社保卡與實體社保卡一一對應、功能相通，是持卡人享受就業、社保以及其他民生服務的電子憑證和結算工具。



從第一張到第十億張，電子社保卡已成為我國數字化民生服務的基礎性載體。電子社保卡為百姓生活帶來哪些新服務、新便利？記者進行了採訪。



服務更貼心



基本覆蓋常用應用程序，支持全年齡段人群使用



“推行電子社保卡，是為了更好適應新時代經濟社會發展的要求，以更優質、豐富、高效、便捷的社保卡服務方便群眾辦事。”人力資源社會保障部信息中心有關負責人說。經過多年普及、應用和創新，目前電子社保卡已迭代更新到3.0版，服務功能更加智能，使用體驗更加舒心，平台支撐更加穩定。



——拓展服務渠道。



“我聽朋友說，手機能領社保卡，原來很多事需要到政務服務中心窗口排隊辦理，現在點點手機，服務主動找上門。比如參加技能培訓，我在電子社保卡裡登記完第二天，就接到了工作人員的電話。”家住浙江省舟山市定海區的李先生在手機小程序中完成了社保卡申領，“許多常用的應用程序裡都能找到電子社保卡服務，很方便！”

