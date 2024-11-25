海洋科技創新不斷突破　海底一萬米有什麼？

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，前不久，我國自主設計建造的首艘大洋鑽探船“夢想”號在廣東廣州正式入列。這標誌著我國在深海進入、深海探測、深海開發上邁出了重要一步，是建設海洋強國、科技強國取得的又一重大成果。



逐夢深藍，科技助力。我國海洋科技創新不斷取得新突破，持續推進深海事業邁上新台階。



深度不斷拓展



從下潛600米到挺進萬米深淵，一系列關鍵技術大顯身手



“深海里有許多發光的浮游生物，它們仿佛是夜空中的流星，出現的時間雖然短暫，卻五彩斑斕，令人嘆為觀止。”提起這段經歷，蔡嘉慧難掩興奮。



蔡嘉慧是新加坡國立大學的一名海洋科學家，從事多金屬結核礦區大型底栖生物的生態研究。今年8月，她參加了我國自然資源部組織的2024年西太平洋國際航次科考任務，跟隨“蛟龍”號載人潛水器潛入海底。



執行科考任務時，“蛟龍”號在海底隨走隨停，蔡嘉慧和中方潛航員默契配合，記錄透過舷窗觀察到的海底生物，並提出采樣目標建議。“海底海山的生物多樣性非常豐富，這次終於能在水下親眼觀察深海海綿群和珊瑚林，受到的震撼遠超閱讀文獻或者觀看紀錄片。”蔡嘉慧說。



在2024年西太平洋國際航次科考中，我國首次面向全球開放“蛟龍”號載人潛水器，中外科學家一同下潛采樣。作為我國自主設計、自主集成的首台7000米級大深度載人潛水器，“蛟龍”號自2009年首次下潛以來，已完成317次下潛，累計搭載900餘人次下潛，為我國乃至全球深海探測提供了有力支撐。

