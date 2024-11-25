“雪龙2”号穿越“咆哮”西风带二三事

執行中國第41次南極考察任務的“雪龍”號和“雪龍2”號於北京時間2024年11月19日開始穿越“咆哮”西風帶。這是“雪龍2”號即將穿越“咆哮”西風帶（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京11月25日電／据新华社报道，天色灰蒙，时有落雨。执行中国第41次南极考察任务的“雪龙2”号航行在一望无际的波涛之上。



白天，从驾驶台左右两侧的玻璃望出去，远处海平面升起又落下；甲板上的积水一来一回规律晃动，显示船体摇晃角度的倾斜仪指针左右摇摆。



夜里，涌浪翻腾，驾驶员双腿半蹲降低重心，紧握把手操纵仪器。队员们走在路上像跳舞，进两步偶尔退三步；躺在床上如烙饼，时不时翻来滚去……



场面之所以如此富有动感和节奏，是因为“雪龙2”号前几日正在经历此行一大严峻挑战——穿越“咆哮”西风带。



南半球西风带位於南纬40度至60度之间，是“雪龙兄弟”奔赴南极的必经之路。受频繁的气旋活动影响，这里终年盛行6至7级的西向风和4至5米高的涌浪，行船危险系数较高，所以有“咆哮”西风带之称。



打个比方，一个接一个的气旋就像不遵守交通规则的快车，威力大，速度快，卷著风浪自西向东呼啸而过。想安全“过马路”，就必须瞅准时机，制定合理路线，尽量在风浪较小的“车辆间隙”快速穿过。



加速冲、减速等、转航向，“过马路”的每个操作都离不开灵敏的操作系统和稳定的电力供应。西风带海况恶劣，万一停电，船不走了咋办？



为应对这种极端情况，轮机部一方面早早展开了全船失电演习，所有成员各司其职，模拟停电情况下的检修流程，排查故障所在，以最快速度恢复供电；另一方面加強日常安全巡视，检查主推进装置吊舱、排查4台主发电柴油机隐患、清洗燃油系统和滑油系统的滤器，确保船舶正常运行。



要在“气旋快车”间“闪转腾挪”，得先知道它们大概怎么开，开多快。气象预报资料起到的就是这个作用。好几次深夜，随船气象员、来自国家海洋环境预报中心的徐晓武和刘素芳还守在驾驶室。

