數智經濟催生消費新場景

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，隨著數字技術與實體經濟不斷融合，以數字化、智能化為表征的數智經濟快速發展，成為消費擴容提質的重要力量。



催生新業態、新模式，激發消費活力。數智經濟的發展使平台經濟和共享經濟模式得到廣泛應用，諸如外賣平台、網約車平台、短租平台等，通過數字平台實現資源的高效匹配與共享，能滿足不同消費者需求。未來要鼓勵平台拓展和滲透更加廣泛的生活場景，以激發新消費需求；要加強對平台的合理監管，防止市場壟斷，確保公平競爭和消費者權益；要關注平台勞動者的權益保障，加強對靈活用工方式的法律監管，保障靈活就業勞動者在勞動保障和社會福利等方面的權益，促進高質量充分就業，保障平台經濟和共享經濟等消費運營模式可持續發展。探索運用數智化的市場設計實現再分配，促進收入增長與合理分配，激活消費潛力。



創新消費場景，提升消費體驗。數智經濟推動線上線下消費場景融合發展，讓消費場景更加多元化，消費者可以通過直播電商、社交電商、社區團購等多種渠道購物。同時，移動支付的普及和高效運作催生了無人零售店、智能餐廳等新興消費場景；AR／VR、虛擬現實等技術的應用，為消費者帶來了更多沉浸式、互動式的消費體驗。未來，要進一步利用區塊鏈技術增強信息透明性，尤其是在直播電商和社會電商中，確保商品可溯源、質量有保障；增強無人零售店和智能餐廳的技術更新，推進計算機視覺等技術在無人零售領域的應用，提升商品識別效率；通過人工智能技術在智能餐廳的應用，提高服務效率，增強與消費者的互動。



規範數據驅動精準營銷，促進消費轉化。數智經濟依托大數據、人工智能等技術，實現了對消費者需求的精準洞察和個性化推薦，提高了營銷效率和轉化率。要進行多場景數據的整合，將線上（電商、社交媒體等）與線下的消費者數據打通，增強對消費者實時行為數據的捕捉和分析，進而提升個性化推薦精準度；要加強數據隱私保護與算法透明，提供便捷的數據授權管理選項，讓消費者瞭解其數據用途，增強消費者的信任程度；要完善政府、企業、消費者的動態反饋體制機制，在平台中引入消費者反饋機制，例如標記偏好調整、服務質量等，平台根據用戶反饋進一步優化算法，加強監管和處罰力度，對存在大數據“殺熟”行為的企業進行處罰，維護消費者權益。



促進數字基礎設施不斷完善，支撐消費增長。5G、物聯網、雲計算等數字基礎設施的不斷完善，為數智經濟發展提供了強有力的支撐，也為消費增長提供了保障。未來應從加強網絡基礎設施、優化數字支付和金融服務、提升消費者數字素養等方面著手，促進消費持續增長。加速5G網絡在農村和偏遠地區的普及，為數字消費場景提供技術支持；擴大支付服務的覆蓋廣度和深度，進一步普及跨境支付，加強金融普惠以降低消費門檻；通過線上和線下培訓，提升消費者尤其是老年群體和偏遠地區群體的數字支付、網絡購物以及隱私保護等方面的知識和技能。