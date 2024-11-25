銀河系外恒星特寫照片首次發布

銀河系外恒星WOH G64的特寫照片。圖像中心的明亮橢圓形是包裹恒星的塵埃繭。（圖片來源：歐洲南方天文台） 中評社北京11月25日電／據科技日報報導，據11月21日《天文學與天體物理學》雜誌報導，借助位於智利阿塔卡馬沙漠的歐洲南方天文台甚大望遠鏡干涉儀（VLTI），天體物理學家首次拍攝到銀河系外一顆恒星的特寫圖像。這顆名為WOH G64的恒星距離地球約16萬光年，是一顆垂死的紅巨星。最新觀測結果顯示，恒星正在噴出氣體和塵埃，處於爆發成為超新星之前的最後階段。



儘管天文學家已拍攝了許多銀河系內恒星的放大圖像，揭示了它們的特性，但其他星系還有無數恒星。其他星系的恒星距離地球極其遙遠，以至於要詳細觀測其中任何一顆，都極具挑戰性。



這顆新拍攝的恒星WOH G64位於大麥哲倫星雲中，大小約為太陽的2000倍，被歸類為紅超巨星，是人類已知最大恒星之一。



大麥哲倫星雲是圍繞銀河系旋轉的小型星系之一。幾十年來，天文學家一直知道這顆恒星的存在，並將其稱為“巨獸恒星”。團隊長期以來一直對這顆“巨無霸”恒星很感興趣。早在2005年和2007年，他們就使用VLTI來詳細瞭解這顆恒星的特徵，並在隨後幾年裡繼續研究，但一直未能獲得這顆恒星的實際圖像。



借助VLTI的重力儀（GRAVITY），團隊將新結果與之前對WOH G64的其他觀測結果進行了比較。他們驚訝地發現，這顆恒星在過去十年裡變暗了。



在生命的最後階段，像WOH G64這樣的紅超巨星會在數千年的過程中，拋掉其外層的氣體和塵埃。相較同類恒星，WOH G64是“性格”最不穩定的恒星之一，任何劇烈變化都可能使其更接近爆炸性的結局。



團隊還發現了一個緊密圍繞該恒星的“蛋形繭”，這種形狀可能與垂死恒星在爆發成為超新星前，劇烈噴射物質有關。