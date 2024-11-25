強化科技賦能 讓舊手機流通更放心

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，國物資再生協會數據顯示，在我國平均每年產生的6億至7億部廢舊手機中，回收處理量為2億至3億部。隨著手機更新周期逐漸縮短，手機的報廢量越來越大。根據行業數據測算，“十四五”時期，我國手機閑置總量將達到60億部，二手手機潛藏價值超6000億元。



國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，“支持二手商品流通交易”。如今，許多消費者通過二手平台或線下門店交易閑置手機，實現變“廢”為寶，讓舊手機循環再利用。



總體來看，當前舊手機流通的規範化、標準化、便利化水平在不斷提升，但同時，數據洩露風險、價格不透明、分級評定體系不健全、售後保障不足等問題依然存在，成為舊機流通中的痛點和難點。如何讓二手手機流通更順暢、交易更放心？



選擇正規平台，確保交易可靠



當前，不少消費者選擇互聯網平台交易舊手機。中國消費者協會有關負責人表示，如果廣大消費者通過平台或網絡進行交易，建議盡量選擇正規的、有一定知名度的，以及有相對完善的售前、售中、售後及退賠服務流程的平台進行交易。這些平台通常有嚴格的物品審核查驗機制，並提供交易保障服務，且具備較強的技術實力，以確保交易的安全與可靠。



在售前和售中環節，正規平台都有較為完善的線上線下回收網絡，便於消費者快捷、高效地讓手機“轉”起來。



閑魚首席技術官陳舉鋒介紹，依托“互聯網＋回收”模式，閑魚為手機數碼用戶提供上門回收、門店回收、郵寄回收等多種形式的服務，其中上門回收覆蓋100個城市，可做到當面質檢、當面收款。同時，閑魚也開設了線下循環商店來提供更便捷的線下回收服務，並運用人工智能算法提升門店運營效率，通過大模型智能估價和發布，縮短用戶排隊、商品上架的時間，提升商品估價的精準性。

