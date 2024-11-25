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日本民調：石破茂內閣支持率降至31%
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2024-11-25 11:26:13
中評社北京11月25日電／據央視新聞報導，日本《每日新聞》和社會調查研究中心11月23日至24日就日本內閣支持率在全國範圍進行電話調查。結果顯示，石破茂內閣支持率為31%，較10月3日實施的上次調查下降15個百分點；不支持率為50%，較上次調查增加13個百分點。
在日本政壇，內閣支持率低於30%會被輿論視為進入“危險水域”；如果進一步跌破20%，就被視為陷入“下台水域”。
按《每日新聞》說法，石破茂出任日本首相不足兩個月，內閣不支持率就已超過支持率，這種情況近年來較為少見。
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