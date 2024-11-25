資金東移亞洲　港金融機遇大

香港金融業應加大創新及科技應用的力度，更好抓緊發展機遇，提升競爭優勢。更多企業來港也會有利港交所業務。（大公報） 中評社香港11月25日電／包括中國在內的亞洲繼續是全球經濟增長主要引擎，資金持續由西向東流動，為香港金融帶來更大發展機遇，特別是財富管理有望超越瑞士，加上人工智能（AI）技術應用，推動金融創新，令香港對環球資金磁吸力進一步提升。



大公報報導，國際金融領袖投資峰會上周在港舉行，合共300位來自全球約120間主要金融機構的國際和地區負責人出席，反映全球看好內地、香港的經濟前景，並彰顯香港國際金融中心的地位及優勢。事實上，國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，明年全球經濟繼續維持低速增長，衹有3.2%增長，與今年增幅相若，未見太大起色，相信是受累美歐貨幣政策不明朗、減息步伐放慢有關，加上特朗普回朝白宮，預期加征關稅，打擊國際貿易，令全球經濟增長動能不足。



內地經濟成亮點 資金續流港股



不過，包括中國的亞洲繼續成為全球經濟最大亮點。IMF預期亞洲是世界經濟主要增長引擎，今明兩年經濟增長料為4.6%及4.4%，高於全球經濟增幅，因而世界經濟、金融重心由西向東移步伐不斷加快，資金流向亞洲更加明顯，香港國際金融中心地位優勢將進一步提升。



事實上，內地10月消費品零售、基礎設施投資有改善，反映一系列穩增長政策措施有效，預期11月、12月經濟延續回升向好勢態，內地為全球提供投資機遇，吸引資金流向港股市場，支持國企指數年內累升約兩成，跑贏全球股市。此時香港更要積極作為，著力抓緊資金東移機遇，國務院副總理何立峰上周在國際金融領袖投資峰會上對香港提出三點建議，包括進一步深化金融改革創新、進一步拓展金融開放合作、進一步對接國家發展戰略。上述建議可說一語中的，有助提升金融競爭力，提振市場對香港前景信心。



外資看好前景 加注財富管理



其實，在全球加快去美元化，增配人民幣資產的大勢之下，當前香港金融業首要做強做大離岸人民幣資產及風險管理中心，即是配合國家推動人民幣國際化的戰略，也為自身金融發展添加新動力。因此，香港需要進一步豐富人民幣計價金融資產及相關風險管理產品，持續吸引內地及海外富豪、家族辦公室來港，這亦是香港財富管理規模超越瑞士，坐上全球一哥寶座至關重要因素。



事實上，香港財富管理規模保持增長，成為金融一大亮點。滙控集團行政總裁艾橋智預期數年後香港成為全球最大財富管理中心，促使匯豐控股、瑞銀等國際金融機構繼續加大投資。



人工智能應用 推動金融創新



此外，近年香港加力與中東、東盟金融合作，包括香港ETF及沙特ETF等金融產品相互在當地上市，推動市場互聯互通，發展大方向正確，以減少對美歐資金的依賴，並成為香港金融新增長動力來源。



同時，金融創新與金融科技應用也是近年香港金融吸引內外投資一大賣點，多只比特幣現貨ETF已登陸港交所、食正近期虛擬貨幣炒賣熱潮之外，金管局及數碼港已推出新的生成式人工智能（GenA.I.）沙盒，加快金融業應用人工智能技術，包括進行智能化信貸風險評估，有助降低成本及提升效率，更可助力金融創新。



而且據知特區政府已計劃發行第三批代幣化綠色債券，這產品結合債券、綠色可持續金融及金融科技，凸顯香港金融創新及金融科技發展優勢。



總而言之，國際資金東移大勢持續，對香港金融業而言寶在機不可失，需要進一步加大金融創新及金融科技應用的力度，才能保持競爭優勢，更好抓緊發展機遇。