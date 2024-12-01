中評數據：簡樸房應肯定 但有焦慮

圖1 近4年來香港社交媒體涉劏房議題的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港12月1日電／香港特區政府10月發表施政報告，提出將對劏房進行規管，立法制定住宅樓宇分間單位出租制度，以訂立劏房的最低標準，包括面積不得少於8平方米，必須有窗以及獨立廁所等，並命名為“簡樸房”。這項立法計劃在香港社會引發較大的關注與爭議。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：主流輿論雖理解“簡樸房”制度的良好初衷，但不認為此舉即能完全消滅劏房現象，並對政策落實過程中可能引發的問題抱持不少疑慮，期望特區政府能對此予以正視並提出有效的解決方案，令“簡樸房”制度能真正造福於民。



居住問題是長期纏繞香港社會的老大難問題，其中衍生出的劏房現象近年來更是備受社會矚目。2021年，上屆特區政府首度針對劏房問題出台政策措施，要求對劏房單位實施租務管制，包括為期4年的租住權保障，限制續租時的租金加幅等。而本屆特區政府則於去年成立“解決劏房問題”工作組，並於最新一份施政報告提出“簡樸房”制度，透過訂立劏房的最低標準並落實登記制度，以取締市面上現存的劣質劏房。如圖1所示，“簡樸房”制度的立法計劃一經提出後，即在香港社交媒體掀起較大的輿論反響，涉劏房議題的聲量更登頂近4年以來的最高峰值。

