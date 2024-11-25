韓國投巨資發展生物醫藥產業

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，近日，韓國國務會議通過《國家生物醫藥委員會設立及運營有關規定》，旨在進一步整合政府與社會力量，促進生物醫藥產業發展，同時帶動相關產業協同發展。



韓國產業通商資源部發布消息稱，當前生物醫藥產業的重要性日益凸顯，全球主要發達國家均為發展生物醫藥產業制定了有關戰略，完善了相關政策。韓國政府也考慮從研發、產業、人員、規章、治理等方面入手，實現生物醫藥產業生態圈革新。



按照規定，韓國將成立國家生物醫藥委員會，由韓國總統牽頭，下設政府委員會和民間委員會。該委員會將全面負責制定韓國生物醫藥產業發展藍圖和戰略，以在生物醫藥經濟和生物醫藥安全領域持續提升競爭力。具體來看，該委員會將在以下幾個方面承擔審議職能：一是制定並優化生物醫藥產業有關政策和制度。二是調整阻礙生物醫藥發展的有關制度。三是制定並調整生物醫藥研發戰略及投資計劃。四是維護生物醫藥安全，如應對生化威脅、穩定供應鏈、確保核心技術安全等。五是夯實並強化生物醫藥發展基礎。六是構建國內多方合作體系，促進國際合作，提升生物醫藥領域的整體國家競爭力。七是協調有關政府部門出台相關舉措。八是調整生物醫藥重要發展規劃。



有分析指出，今年全球生物醫藥市場規模有望達到5720億美元，且未來幾年可能會以9.5%至12.5%的速度增長，2028年市場規模更是可能達到8920億美元。



韓國產業通商資源部部長安德根近日表示，2030年前將投入3000億韓元的研發資金，同時培育生物材料明星企業，將生物材料和材料加工設備的自給率從5%提高到15%，力求將生物醫藥產業打造成為韓國的“第二個半導體產業”。



韓國對生物醫藥產業出口也寄予厚望。安德根在訪問三星生物制劑公司位於仁川的生產基地時表示，疫情結束後，韓國生物醫藥產業經歷了輕微挫折，但今年出口額有望達到150億美元，創下歷史新高。今年前9個月，包括醫療器械在內的韓國生物醫藥相關產品的出口總額為112億美元。韓國政府將在四季度提供1萬億韓元的貿易融資等支持，積極發展生物醫藥產業，將其培育成為新的出口增長引擎。