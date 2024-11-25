特朗普新內閣名單全部出爐　爭議人選多

中評社北京11月25日電／據大公網報導，美國候任總統特朗普23日提名前特朗普政府政策顧問、美國優先政策研究所所長羅林斯擔任農業部長，並表示她將保護美國農民。至此，新內閣的提名工作已全部完成。美媒指出，特朗普挑選內閣成員時最看重“忠誠”，提名了多位“非常規”人選，他們可能在參議院提名確認程序中受到挑戰。但也有分析認為，特朗普故意提出一些極具爭議的人選以“吸引仇恨”，例如已經放棄提名的蓋茨，這樣能夠讓其他人選順利獲得確認。



特朗普23日提名羅林斯擔任農業部長。他在聲明中說，羅林斯承諾將“支持美國農民、捍衛美國糧食自給自足，以及復興依賴農業的美國小城鎮”。羅林斯曾在特朗普的第一個總統任期擔任國內政策委員會主席，目前是右翼智庫美國優先政策研究所所長。這個智庫與特朗普的競選團隊密切合作，協助即將上任的新政府制定政策。



如果獲得參議院確認，羅林斯將領導擁有10萬雇員的農業部，職權範圍包括農場、林業、食品安全、農村發展、農業研究等。該部門2024年的預算為4372億美元。在墨西哥試圖禁止進口轉基因玉米和加拿大乳製品進口配額爭議的陰影下，羅林斯將參與明年的美墨加貿易協定重新談判工作。特朗普計劃對所有進口商品加征關稅，以及大規模驅逐非法移民，亦將對美國農業造成衝擊。



傳提名蓋茨旨在轉移視線



農業部長人選出爐標誌著特朗普的新內閣提名工作已全部完成。《紐約時報》形容，特朗普的人事任命如同“把一顆巨大的手榴彈扔到美國首都的正中心”。司法部長人選蓋茨多年來醜聞纏身，被指控與未成年人進行性交易、吸毒、濫用競選資金，最終迫於各方壓力放棄提名，換上前佛州檢察長邦迪；國防部長人選海格塞斯毫無擔任政府官員的經驗，且剛獲得提名就爆出性侵醜聞；衛生部長人選小肯尼迪鼓吹反疫苗陰謀論；能源部長人選賴特是石油公司高管，公開否認氣候危機的存在，並主張大力開採石油和天然氣。



曾在克林頓政府擔任白宮通訊聯絡辦公室主任的貝爾說，特朗普正在挑戰美國體制的基礎，“他提名這些人的目的就是讓你們（建制派）氣得跳腳……他喜歡看你們氣急敗壞的樣子”。一些共和黨人認為，特朗普故意提出一些極具爭議的人選，例如蓋茨，目的是轉移外界對另一些人選的關注。蓋茨去年帶頭“逼宮”，導致時任眾議院議長麥卡錫被罷免，也因此在共和黨內部樹敵。麥卡錫日前直言，蓋茨無法在參議院得到確認，但“這是一個轉移視線的好辦法”。



蓋茨在獲得提名後立即辭去眾議員職務，成功逃過眾議院道德委員會的調查。而在蓋茨引發眾怒的同時，特朗普提名了他各種刑事案件中的3位辯護律師擔任司法部其他高級職位，這幾乎可以保證他在未來4年不必擔心聯邦檢察官的審查。



