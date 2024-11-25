市內免稅店免稅、退稅政策帶動入境消費

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，現如今，免稅店已經成為不少人出國旅遊必逛的“景點”之一。



近期，有關部門印發了《關於完善市內免稅店政策的通知》，自今年10月1日起，按照《市內免稅店管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）規範市內免稅店管理工作，促進市內免稅店健康有序發展，明確在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州8個城市各新設1家市內免稅店，同時現有13家外匯商品免稅店轉型升級為市內免稅店。



市內免稅店新政帶來哪些變化？免稅、退稅業務有何亮點？如何進一步發展免稅退稅，促進入境消費增長？



位置便利、購物便捷，鼓勵銷售國貨“潮品”



北京前門，游人如織，不少外國朋友在此感受市井氣息、品味文化底蘊。坐落於此的國藥中服免稅，原是中國出國人員服務有限公司旗下的一家外匯商品免稅店。店內工作人員告訴記者，隨著市內免稅店新政的實施，年內該店將轉型為市內免稅店，為出境旅客提供更便捷豐富的購物體驗。



正在前門商業街游覽的英國遊客史蒂文·尼克森得知附近將設立市內免稅店，非常期待：“如果未來能有更多這樣的市內免稅店，遊客在中國的購物體驗將會更加方便、愉快。”



市內免稅店，是指經國務院批准，按規定設立在市內，向即將出境的旅客銷售免稅商品的商店。和品牌專櫃相比，免稅店的最大優勢就是價格更加實惠。對於消費者而言，在市內免稅店裡既能買到免征關稅、進口環節增值稅和消費稅的進口商品，也能買到實行退（免）增值稅、消費稅的國產商品，並且能享受到較大幅度的價格優惠。相較於位於機場的口岸出境免稅店，市內免稅店位置便利，購物時間也相對自由。



市內免稅店新政將帶來哪些變化？



此次新政實施後，能購買免稅商品的顧客會更多。《辦法》規定，市內免稅店的銷售對象為“出境旅客”，即持出入境有效證件將於60日（含）內搭乘航空運輸工具或國際郵輪出境的旅客。“可以看出，市內免稅店的適用對象不僅包括出境外國遊客，還面向中國籍旅客，這種方式能讓更多出境旅客成為我國商品的‘代言人’，促進國有品牌‘出海’。”西南政法大學經濟法學院副教授王婷婷說。

