美聯儲六成機會下月減息0.25厘

現貨金價走勢（大公報） 中評社香港11月25日電／＼大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，密歇根大學11月美國消費者信心指數終值報71.8，預期73.7，期內消費者一年通脹預期終值報2.6%。美國11月製造業採購經理指數初值報48.8；服務業PMI初值報57，預期55.2。



美國勞工部上周新領失業救濟人數有21.3萬人，為4月以來最低水平，按周減少6000人，預期為22萬，前值修訂為21.9萬。世界大型企業研究會10月美國領先指標跌0.4%，預期降0.3%，前值跌0.5%。NAR美國10月二手房屋銷售按月增3.4%，預期升2.9%，前值修訂為跌1%。



芝加哥商品交易所（CME）美聯儲監察工具顯示，美國聯儲局下月18日下調25點子至4.25厘至4.5厘的機會達六成。市場預期，美聯儲和其他中央銀行仍在尋求減少貨幣政策限制，但對候任總統特朗普政策承諾的增長以及通貨膨脹不確定性，地緣政治風險的加劇已轉為謹慎。美元上周五收市，在107.49水平整固，趨勢往上，下方支持107.00、106.60、106.10。



世界黃金協會（WGC）公布，10月份流入美國上市的黃金ETF為30噸，高於報告預期的9.4噸，瑞士對英國的黃金出口強勁增長至31.9噸，數據反映亞洲黃金需求低迷，而西方國家的黃金需求正在回升。



現貨金價連升5天，升1.74%，上周五收報每盎司2716.08美元。金價下方支持2680、2660、2635美元。至於紐約期油上周五收市升1.62%，每桶報71.24美元，上周累計升6.45%；布蘭特期油收市升1.26%，報75.17，上周累計漲5.81%。紐約期油下方支持68.20、66.40、62.80美元。