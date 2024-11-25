美大選計票當日　逾11.5萬用戶棄用X

中評社北京11月25日電／據大公網報導，特朗普當選美國總統後，用戶紛紛停用其金主馬斯克旗下的社交媒體X以示不滿，X競爭對手Bluesky用戶數量一周暴增250萬。



根據分析公司SimilarWeb的數據，在特朗普當選當天，X在美國的訪問量達到4650萬次，是過去一年內的最高點，較最近幾個月的平均訪問量高出38%，但當天超過11.5萬美國用戶選擇停用X賬戶，創下自馬斯克接手以來的最高紀錄。



與此同時，Bluesky在11月6日吸引約120萬名訪客，高於Meta Platforms旗下Threads的95萬名訪客。Bluesky本月14日表示，過去一周新增約250萬名用戶，總用戶數突破1600萬。



報導指，除了馬斯克的立場，X實施的新條款也使許多用戶感到不滿。該條款規定，所有與平台相關的法律糾紛將被限定在美國得州北區地方法院或塔蘭特郡的州法院審理。反網絡仇恨中心表示，這項變更可能會妨礙用戶維權，因為未來的訴訟將被送至馬斯克認為“對他有利”的法官處理。



英國《衛報》、前CNN主播勒蒙等多個知名機構和人士紛紛表示，因對X內容及即將生效的條款變更感到憂慮，決定退出該平台。儘管用戶數量激增，但Bluesky的規模仍遠小於主要競爭對手。根據市場情報公司Sensor Tower的數據，Threads的月活躍用戶數約為2.52億，而X則為3.17億。



投資銀行分析師盧裡亞認為，雖然有其他競爭平台存在，但隨著特朗普重返平台，X的影響力仍會增強。他認為，其他競爭平台即便推出相似的功能，也很難突破X已經建立的用戶基礎和社交影響力。