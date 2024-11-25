美國反特朗普男子槍殺妻兒後自殺

中評社北京11月25日電／據大公網報導，當地時間11月7日，明尼蘇達州一名曾經在網上發布反對特朗普意見的46歲男子大開殺戒，據當局表示，他先開槍殺死妻子、前女友和兩名兒子，然後把槍口對准自己。



當地警方表示槍手安東尼.尼普有“精神健康問題”，6日下午，槍手47歲的前伴侶艾琳.艾布拉姆森和他們的15歲兒子雅各布陳屍家中，明顯死於槍傷。警方在確認安東尼為嫌犯後，發現他45歲的妻子凱特琳和他們7歲的兒子奧利弗也死於附近的住宅中，明顯也是因為槍傷。而安東尼本人也被發現在家中自戕身亡。報導指，在這場屠殺之前，安東尼經常在網上發表反對特朗普的帖文。



而在11月5日的美國總統大選夜，西雅圖發生一起弑父案。警方證實，在特朗普勝出總統大選後，一名33歲的航天公司女經理伯克涉嫌拿冰鎬殺害67歲的父親。



公開資料顯示，伯克是亞馬遜創辦人貝佐斯成立的私人航天公司“藍色起源”的培訓專案經理，已任職超過5年，而她的伴侶是跨性別作家艾倫（Samantha Leigh Allen）。法庭文件顯示，事發當晚，伯克與同住的父親提摩西在西雅圖家中，因父親拒絕關燈，雙方爆發衝突。據稱，伯克當時對選舉結果感到不安，並知道特朗普會擊敗哈里斯。



伯克告訴警察，她和父親的關係一直很緊張，並表示特朗普的勝利讓她“不知所措”，並將她推向崩潰的邊緣。伯克告訴警方，這起謀殺案的目的是“解放人們對父母的依戀”。根據指控文件，伯克被指控犯有一級謀殺罪，目前以200萬美元保釋。

