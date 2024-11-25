羽絨騙局：兒童羽絨服也造假　成本一兩元錢

中評社香港11月25日電／據央視財經報導，寒冬已至，羽絨服、羽絨被等羽絨製品成為市場上的“香餑餑”，但一部分“假羽絨製品”卻在線上、線下市場肆意泛濫。



部分直播間羽絨製品以“絲”代“絨”



寒冷冬日消費者直呼坑人！



部分直播間里的羽絨被被主播吹得天花亂墜，不僅物美價廉、保暖效果出類拔萃，各種檢測報告也是齊全的。



記者來到江蘇南通，見到這些直播間的工作人員，從他們口中得知，直播間里展示講解的樣品和發到消費者家中的羽絨被壓根不是同一種。



直播博主向記者透露，他們採用“絲”來填充到被子里替代“絨”，如此一來，成品從外觀上幾乎難以辨別差異，手感也極為相近，這是他們控制成本的核心手段。



博主談起這種直播套路顯得非常得意，為了防止消費者發現“破綻”，他們售賣的被子僅有一格填充的是羽絨，其餘部分皆為“絲”。



標明絨子含量的檢驗檢測報告、羽絨充氣標，也是他們成批採購來的，一套成本僅1元至2元。



記者一線調查江蘇南通羽絨被生產廠商



用“飛絲”冒充“羽絨”成當地市場“公開的秘密”



對於羽絨製品，國家有明確的規定：



記者來到南通市南海路的盟庭家居，進入羽絨被的生產場地，工作人員向記者透露，他們生產的是填充“飛絲”的假羽絨被。



所謂“飛絲”，是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲。由於其形態與羽絨有相似之處，當“飛絲”和“羽絨”被填充進被殼後，無論是從外觀看，還是用手直接觸摸感受，消費者都極難分辨出二者的差異。



工作人員向記者介紹，同樣一款外觀的羽絨被，充“90絨”，成本需要800元，充“高絲”，成本只要400元。



記者又走訪了南通的家紡市場，發現將“飛絲”添加到羽絨製品里，甚至用“飛絲”代替羽絨，已是“公開的秘密”。



這些偽劣羽絨製品無法過檢，商家們都心知肚明，但在利益驅使下，他們選擇違規售賣假羽絨被。



商家透露這些不達標的假羽絨被除了被消費者買回家中，也會流向酒店、民宿等場所。



氣憤！連孩子穿的羽絨服也造假？！



江西九江多家羽絨服裝企業的產品含絨量極低



記者來到江西省九江市紅星羽絨電商創業園，這裡聚集了百餘家羽絨服裝配套企業。記者驚訝地發現，這裡兒童羽絨服的價格非常便宜，質量更是令人擔憂。

