富權：國民黨“全代會”有幾個觀察點

中評社香港11月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：國民黨“全代會”有幾個觀察點。以下為文章內容。



中國國民黨昨日在桃園會展中心召開第二十一屆第四次“全代會”暨一百三十週年黨慶活動。這次國民黨全代會主題為“攜手共創陽光台灣”，並結合黨慶，以嘉年華會方式舉辦。另外，也盼形塑年輕化、國際化為主題，展現百年老店的年輕化成果，在現場設起遊戲區，及科技互動裝置與拍照打卡活動等，黨主席朱立倫也開心玩起“國民黨百年記憶連連看”遊戲。而且，國民黨也邀請各縣市展示地方名產，在全代會現場販售，獲不少黨代表等人稱讚，是有別以往的全代會。



這正是今年國民黨“全代會”的重要特色。由於今次“全代會”是本屆“全代會”的第四次大會，如果沒有特別事態，中央委員會認為有必要或有“直轄市”及縣市黨部半數以上請求而召集“臨全會”，就是本屆“全代會”的最後一次大會，緊接著就是黨主席和黨代表選舉，舉行第二十二屆第一次“全代會”。在盛傳地方派系勢力力拱王金平參選黨主席，王金平卻主張並力拱盧秀燕參選黨主席的微妙態勢下，朱立倫就將這次“全代會”操辦成“衛冕”的會議，並針對國民黨的種種流弊，尤其是呈現老態等，推出了一些新特色。其氣氛，確實是與過去“老版”式如同“大拜拜”般，行禮如儀、照本宣科的“全代會”有所不同。



實際上，按照過往慣例，國民黨在非黨主席選舉年舉行的“全代會”，多是在七月至九月初的時間內舉辦。但今年由於因一方面沒有選舉提名、造勢要求，也沒有修改黨章等重要議案，舉行“全代會”的時間自然不用趕；另一方面黨中央考量基隆市長謝國樑罷免案投票於十月十三日舉行，因此目前當務之急是全力“固樑”，而“全代會”事前準備除了找場地之外，還要提前兩個月寄出黨員通知，種種原因下，黨中央一路延到年底舉行，且今年適逢國民黨成立一百三十週年黨慶，黨中央決定和“全代會”合併為一日辦理，在黨慶當天的十一月二十四日舉行，也正好節省經費。



國民黨中央曾經為“全代會”的會場“搲曬頭”。既然是與黨慶合併舉辦，最理想的會場就是台北市的國父紀念館，但其大禮堂還在整修中；而位於陽明山的中山樓又太小、破舊、交通也不便。台北市的體育場館多數不借給政黨使用，可租借的場館又多檔期已滿，要找到可容納二千人會場並不容易。距離台北市較近而且交通也方便的新北市板橋體育館，國民黨曾經多次在這裡舉行“全代會”但由於先後在這裡舉行的為韓國瑜和侯友宜“造勢”的“全代會”，都輸掉了“總統”大選，認為是“不祥之地”。因而最後選擇了桃園市的會展中心。而為馬英九參選“造勢”並順利當選“總統”的那次“全代會”，就是在桃園縣舉行，不過是在縣立體育館。

