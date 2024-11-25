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南玉高鐵玉林北站已進入收尾階段
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2024-11-25 11:55:28
中評社北京11月25日電／據新華網報導，9月30日以來，中國鐵路南寧局集團有限公司綜合檢測列車多次對南玉高鐵進行聯調聯試，為年底開通做準備。南玉高鐵玉林北站也已進入收尾階段。
南玉高鐵西起南寧市南寧東站，東止玉林市玉林北站，正線全長193.31公里，是由廣西全資建設的設計時速350公里高速鐵路。建成通車後，南寧至玉林的行車時間將由1小時44分縮短至50分鐘左右，對推動廣西北部灣經濟區和粵港澳大灣區“兩灣聯動”具有重要意義。
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