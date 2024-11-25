國鐵集團試行多式聯運“一單制”運輸

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）獲悉：11月22日，3000噸鋁棒“乘坐”X9622次班列從新疆維吾爾自治區准東站抵達天津港，隨後搭乘“煜江祥瑞”號班輪前往廣東東莞港。該批貨物由國鐵集團所屬中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司和上海中穀物流股份有限公司聯合承運，雙方在鐵路95306平台聯合簽發了全國首張集裝箱多式聯運“一單制”運單。這標誌著我國多式聯運“一單制”工作取得歷史性突破。



據介紹，在集裝箱多式聯運“一單制”運輸中，鐵路運輸企業作為多式聯運經營人，對整個運輸鏈條進行統籌規劃，負責全程“包郵”；鐵路運輸企業與航運企業作為全程多式聯運承運人，聯合受理需求、聯合簽發多式聯運運單；客戶可在鐵路95306平台直接“下單”，提報鐵水聯運全程物流需求。



與傳統的多式聯運業務相比，“一單制”運輸具有“一次委托、一單到底、一箱到底、一次結算”的特點，減少客戶與多個承運人逐一溝通協商單證交接、短駁運輸、貨物換裝等環節，客戶可全程追蹤貨物去向，極大提升了運輸效率，有效壓縮了綜合物流成本。



國鐵集團貨運部負責人介紹，為推動集裝箱多式聯運“一單制”運輸，國鐵集團持續深化鐵路貨運市場化改革，組織中鐵集裝箱公司與航運企業密切協作。一是統一貨物運單。聚焦影響物流效率和成本的堵點卡點，推動貨物品名、箱型、包裝等標準規則互認，有序銜接鐵路和水運業務流程，聯合打造鐵水聯運全程物流產品，設計統一規範的多式聯運運單。二是優化運輸組織。科學匹配班列運行時刻和水運船期，統籌利用鐵路運能和水運艙位，最大限度壓縮全程運輸時間，確保貨物高效快捷送達。三是共享數據信息。充分運用信息化技術，開展聯合科研攻關，推動鐵路和水運數據信息共享，在鐵路95306平台研發投用多式聯運“一單制”功能，可受理鐵水聯運全程物流業務，具備多式聯運運單提報簽發、貨物全程追蹤、運輸統計分析等功能，實現班期和價格透明。



該負責人介紹，下一步，國鐵集團將持續深化鐵路貨運市場化改革，充分發揮鐵路運輸骨幹作用，與其他交通運輸方式緊密協作，逐步擴大“一單制”運輸服務範圍，打造更多優質的多式聯運產品，為廣大客戶提供更加高效便捷的現代物流服務，助力經濟社會高質量發展。