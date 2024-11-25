】 【打 印】 
我國成功發射四維高景二號03、04星
http://www.CRNTT.com   2024-11-25 14:58:01


　　中評社北京11月25日電／據大公網報導，北京時間2024年11月25日7時39分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將四維高景二號03、04　星發射升空，衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　此次任務是長征系列運載火箭的第547次飛行。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：