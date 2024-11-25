大公報：遊客區租金堅挺　求變提升競爭力

中評社香港11月25日電／大公報今天社評說，近日公布的《全球主要零售大街》報告顯示，尖沙咀位列全球最貴零售租金地段的第四位，雖然較去年下跌一位，但維持亞太區最昂貴零售地段的首位，該街道每月呎租約1045元，按年增長7%。租金表現是觀察零售市道乃至經濟狀況的晴雨表，在香港近年零售業“吹淡風”、飲食業“叫苦連天”的情況下，香港零售黃金地段的租金不跌反升，一方面說明市場看好香港的旅遊零售業發展，另一方面體現了香港經濟整體的強大韌性以及增長潛力。



社評說，得益於內地於2003年後推出個人游等政策，本港旅遊業暢旺，帶動店舖租金急升。銅鑼灣及尖沙咀兩大鬧市，都曾分別成為全球租金最貴地段。但在新冠疫情摧殘下，昔日鬧市人丁稀落，“吉舖”處處。去年初香港走出疫情，香港經濟進入﻿復甦軌道，但在港人北上消費潮等因素影響下，零售業依然表現不振。特區政府早前公布今年9月份零售數據，總銷貨價值為296億元，按年下跌6.9%；若與疫前每月約400億元總銷貨價值相比，更是下跌約三成，其中非生活必需品的消費是重災區。



但香港租金整體下跌，無礙尖沙咀仍然是亞太區租金最昂貴的地段。銅鑼灣及中環亦分別排亞太區第二和第八位。這一現象看似意料之外，實則情理之中。香港始終是全球最富裕城市之一，市民的消費能力不容小覷；香港始終是國際金融中心，海內外品牌希望通過香港這個窗口，將品牌影響力輻射至全世界；中央惠港挺港政策陸續有來，訪港內地遊客持續增加，對零售市場的提振效果明顯。



社評說，說到底，全世界看好中國高質量發展前景，作為中國特區的香港自然被看高一線。近來內地不斷擴大對外開放，對許多國家實行單方面免簽政策，香港是許多外國人到內地旅遊經商公幹的必經之路，為消費市道帶來了利好。



事實上，在本港一些餐飲店陷入困境之際，內地及海外一些著名餐飲品牌紛紛“逆襲”而至。有統計指出，近一年開張的新食肆及茶飲店，其中至少有42家內地品牌，累計分店超過100間，集中在鬧市中心地帶。其中一家深圳的飲食連鎖店，鎖定北上香港“吃貨”的味蕾，直接來港開了多家分店。

