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俄羅斯客機在土耳其機場著陸時發動機起火
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2024-11-25 15:12:45
中評社北京11月25日電／據新華網報導，俄羅斯一架客機24日降落土耳其南部安塔利亞機場時發動機起火，機上89名乘客、6名機組成員安全撤離。
土耳其交通部說，這架蘇霍伊超級噴氣100客機來自俄羅斯索契，著陸時左側發動機起火。
機場出動急救人員滅火，機上所有人員全部安全撤離，無人受傷。安塔利亞機場抵達航班因此延誤，到當地時間25日3時恢復正常。
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