重大革命題材電視劇《西北歲月》熱播

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，39集重大革命題材電視劇《西北歲月》正在總台央視綜合頻道等多個平台熱播。觀眾在感動與崇敬中重溫崢嶸歲月，感悟信仰的光輝。



據中國視聽大數據統計，《西北歲月》首播當天收視率為2.904%，播出第二天收視率超過3%，開播以來在電視大屏累計收視4.62億戶次。



今天，我們為何重溫西北歲月？電視劇如何真實還原革命歷史和革命先輩的精神風範？在用影像打通時空隧道、與歷史人物對話的過程中，主創團隊經歷了哪些磨礪，又有哪些故事觸動心底？



全景式呈現波瀾壯闊的西北革命史



“電視劇《西北歲月》是一部以西北波瀾壯闊的革命史為時代背景，以老一輩無產階級革命家習仲勛生平經歷為主線的作品。全劇展現了中國共產黨在西北傳播火種、開奠基業的鬥爭歲月，描述了以毛澤東同志為核心的中央領導集體立足陝北，領導抗日戰爭、解放戰爭走向勝利的歷史軌跡。”中共中央黨史和文獻研究院編審沈學明說。



從1927年開篇到1952年結束，電視劇《西北歲月》描繪了土地革命、抗日戰爭、解放戰爭、新中國成立之初4個歷史階段。陝甘寧革命老區，在中國共產黨的歷史上具有重要而特殊的地位。它作為土地革命戰爭時期創建的紅色革命根據地，是黨中央和紅軍長征的落腳點，是黨帶領人民軍隊奔赴抗日前線、走向新中國的出發點。2021年，中國共產黨成立100周年，第一批納入中國共產黨人精神譜系的偉大精神發布，照金精神是其中之一。



《西北歲月》總制片人王勇介紹，在認真研究西北革命史後，他們感到影視作品對這段歷史的挖掘和呈現還不充分，於是開始收集相關素材，在全國範圍內走訪專家，組建創作團隊。



全景式呈現波瀾壯闊的西北革命史，必須堅持正確黨史觀、正確歷史觀。黨史、軍史各方面專家深度參與創作，龍平平等11位知名編劇先後加入，主創團隊在反復討論、修改、完善中形成共識。“要把西北革命放在中國革命的宏大背景下去思考、去挖掘、去展示，‘兩點一存’奠基西北，是貫穿這部劇的歷史觀。”王勇說。



在已播出的劇情中，敘事在宏大的歷史脈絡與豐富的歷史細節中徐徐推進。“歷史教科書在劇中‘活’了起來”“填補了我的知識盲區”“每一集都好飽滿”……在社交平台上，許多觀眾這樣評價。



“西北革命歷史、陝甘紅色根據地和邊區建設史，一直沒有一部全景式的影視作品予以呈現。這部劇填補了這一空白，豐富了革命歷史題材創作的內容，也攻克了在創作上的難關。”中國廣播電視社會組織聯合會副會長李京盛說。



