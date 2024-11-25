今起寒潮大舉南下　多地氣溫或創新低

中評社北京11月25日電／據中國天氣網報導，11月25日起，寒潮天氣將繼續東移南下影響我國，降溫影響進入主力時段，中東部大部氣溫將陸續創下半年來新低，其中北方多地降溫幅度大，並伴有大風天氣，風寒效應明顯。與此同時，中東部仍有大範圍雨雪天氣，東北等地降水發展增強。



降溫影響進入主力時段 華北東北等地局地累計降溫或超16℃



眼下，寒潮天氣正在自西向東影響我國。昨天，降溫核心區域位於西北地區東部一帶，並開始波及華北西部和北部。監測顯示，青海、甘肅、寧夏、陝西北部、山西北部、內蒙古中西部等地降溫6至10℃，局地降幅11至13℃。



今天起寒潮大舉南下，降溫影響進入主力時段。中央氣象台預計，11月25日至28日，我國中東部大部地區氣溫將先後下降6至10℃，其中，華北北部、內蒙古中部及東北地區等地部分地區降溫12至14℃，局地16℃以上。今晨，中央氣象台繼續發布寒潮黃色預警。



其中今明兩天，華北、黃淮、東北和江淮、江南等地將陸續迎來降溫，降溫的核心區域主要位於內蒙古中東部、山西北部、河北北部、遼寧、吉林等地。後天，東北地區仍有劇烈降溫，黑龍江、吉林部分地區降溫幅度可達10℃左右。28日，寒潮帶來的降溫影響進入尾聲，除黑龍江西北部還有明顯降溫外，我國其他大部地區氣溫將開始回升。



這次寒潮過程將使得中東部大部氣溫陸續創下半年來新低，屆時將打破前期氣溫大幅偏高的格局。需要注意的是，北方地區不僅降溫猛，多地還會伴有大風天氣，風寒效應明顯，公眾需做好防寒保暖措施，外出尤其注意頭部、頸部的保暖，謹防呼吸系統、心腦血管等方面疾病的發生。