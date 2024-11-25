特朗普任命華裔黃之瀚為首席副國家安全顧問

黃之瀚（Alex Wong）（來源：美國哈德遜研究所） 中評社洛杉磯11月24日電（記者 宋楷文）美國當選總統唐納德·特朗普（Donald Trump）宣布任命華裔黃之瀚（Alex Wong）為白宮首席副國家安全顧問。這一任命引起了國際社會的廣泛關注。黃之瀚在特朗普第一任期內擔任過多項重要職務，包括美國駐聯合國特別政治事務大使、美國朝鮮問題副特別代表以及國務院副助理國務卿等。在這些崗位上，他深度參與了特朗普與朝鮮領導人金正恩的歷史性峰會談判，也曾擔任美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席。



值得注意的是，黃之瀚對中國的立場強硬。他認為，美中關係已經進入了一個新的階段，且這一階段不僅僅是競爭，更涉及到某種程度的對抗。在黃之瀚及其團隊的主導下，未來美國對中國的政策將可能更加具有挑戰性，尤其是在貿易、科技和軍事領域的對抗方面。



黃之瀚的對台立場也十分明確，且與特朗普政府的政策一脈相承。2018年，時任副助理國務卿的黃之瀚曾訪問台灣，公開表示美國對台灣的承諾從未如此堅定。他強調，台灣應當享有應有的國際地位，不能被不公正地排除在國際組織和論壇之外。此外，黃之瀚還指出，無論是美國政府還是私營部門，都將竭盡全力確保台灣在國際舞台上的重要角色。



這一立場顯示，黃之瀚在台灣問題上的強硬態度與美國政府當前的“印太戰略”高度一致。在此背景下，他的任命被認為可能進一步加強美國對台灣的支持力度，可能會加劇台海局勢的緊張。



黃之瀚主張美國應強化和堅持推動“印太地區平衡戰略”，以應對中國在該地區日益增強的主導地位。他指出，中國的“戰狼外交”不僅加劇了地區的不穩定，還威脅到了美國及其盟友的戰略利益。因此，黃之瀚的任命可能標誌著美國將進一步加強與亞太盟友的合作，並在軍事、經濟、科技等領域深化對抗中國的措施。

