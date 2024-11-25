鉅額財政赤字導致美國聯邦政府債務創新高

中評社北京11月25日電／美國財政部24日發佈的最新數據顯示，美國聯邦政府債務總額達到36.035萬億美元，創歷史新高。



新華社報導，鉅額財政赤字是導致美國聯邦政府債務總額攀升的主要原因。2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日），美國聯邦政府支出6.75萬億美元，收入僅4.92萬億美元，財政赤字達到1.83萬億美元。2025財年開始至今，聯邦政府支出已達5840億美元，但收入僅為3270億美元。



近年來，美國聯邦政府債務規模快速擴張。2023年9月，聯邦政府債務突破33萬億美元大關。今年1月初至7月底，聯邦政府債務從34萬億美元增至35萬億美元。此後短短三個多月裡，聯邦政府債務再增加1萬億美元。



美國國會預算辦公室預計，2027年公眾持有的美國聯邦政府債務佔國內生產總值（GDP）的比重或升至106%以上，打破1946年創下的紀錄。



美國聯邦預算問責委員會主席馬婭·麥吉尼亞斯在一份聲明中表示，聯邦政府債務不斷上升帶來嚴重的國內經濟和地緣政治風險，拖累美國經濟發展，導致通脹上升和利率攀升，進一步擠壓聯邦預算空間。鋻於公共債務佔GDP比重或在未來兩年達到歷史最高水平，聯邦政府債務前景不容樂觀。