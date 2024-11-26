11月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月26日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月25日主持例行記者會，並就台灣問題、中東局勢等回答記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，聯合國氣候變化巴庫大會（COP29）達成新的氣候資金集體量化目標（NCQG）。請問中方如何評價本次大會取得的成果？中方將為落實大會成果發揮什麼作用？



毛寧：11月24日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫閉幕。經過兩周艱苦談判，各方最終就新的氣候資金集體量化目標、《巴黎協定》第六條實施細則問題等達成共識。會議成果體現了共同但有區別的責任原則，展現了全球應對氣候變化的共同努力和意願。



中國政府高度重視本次會議。習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席COP29期間舉行的世界領導人氣候行動峰會並致辭。丁薛祥副總理還出席了中方主辦的“加強早期預警，共築氣候適應的未來”高級別會議、“國際零碳島嶼合作倡議”發布會等活動。中國代表團積極宣介習近平生態文明思想和中國應對氣候變化行動成就，全面深入參與各議題磋商，為談判關鍵問題提供建設性方案，推動各方聚同化異，為大會成果的達成作出了重要貢獻。



大會達成新的氣候資金集體量化目標，要求發達國家帶頭於2035年前每年提供和動員至少3000億美元，用於支持發展中國家氣候行動。該目標是2009年發達國家承諾每年出資1000億美元目標的延續。大會還呼籲，到2035年從各種來源為發展中國家每年動員至少1.3萬億美元氣候資金。



氣候資金是發展中國家應對氣候變化的重要支撐。中國呼籲發達國家切實履行向發展中國家提供資金支持的義務和責任，助力全球應對氣候變化行動。中國將繼續加強南南合作，為其他發展中國家應對氣候變化提供力所能及的支持。