跨國導彈製造商向日本詢問購買新武器意向

中評社香港11月25日電／以英國等為據點的導彈製造公司MBDA的高管近日向共同社透露，該公司向日本詢問是否有意購買具有雷達干擾功能的導彈型新武器“SPEAR-EW”。據悉，該武器由英國政府出資正在研發之中，該公司已數次與日方展開磋商。“SPEAR-EW”能提升從戰機發射的導彈命中率，該公司認為會帶動提升日本的反擊能力（對敵基地攻擊能力）。



日本2022年制定的國家安全保障戰略中明確寫道，將擁有以自衛目的摧毀他國疆域導彈基地等的反擊能力。日本還將推進與英國和意大利共同開發下一代戰機。



SPEAR-EW類似導彈的形狀，從戰機發射。在朝目標飛去的同時還會干擾敵國的防空雷達。它會讓雷達探測到大量實際不存在的戰機或導彈，從而難以攔截實際發射的巡航導彈等。據悉，上述“誘餌”有助於降低戰機被擊落的風險。



除日本主力戰機F-35A外，MBDA公司還考慮將其搭載到下一代戰機。SPEAR-EW與意大利防務巨頭萊昂納多公司共同開發，力爭4、5年後開始出口。



日本與英國間便於自衛隊和英軍相互往來的《互惠准入協定》（RAA）已經生效，自衛隊決定對英軍適用保護他國艦艇和飛機的“武器等防護”，在防衛領域加深合作。