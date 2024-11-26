中評論壇：閩港學者論兩岸融合發展

閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”11月22日在閩南師範大學舉行。（中評社圖片） 中評社北京11月26日電（記者 束沐）閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者以“兩岸融合發展實踐的閩港經驗”為主題展開深入探討，



論壇由閩南師範大學黨委書記、校長李順興和香港中評智庫基金會董事長郭偉峰共同主持。香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東出席。論壇評論員有：閩南師範大學黨委常委、副校長張龍海，廈門大學台灣研究中心主任陳先才、閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗、閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民、福建省閩南文化研究會副會長涂志偉、閩南師範大學教育與心理學院院長陳順森；香港亞太戰略安全研究所所長李風、香港中觀研究所所長劉瀾昌、《超訊》總編輯紀碩鳴、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、《大公報》主筆朱穗怡、中評智庫基金會副秘書長束沐。



與會專家學者認為，中央支持福建探索兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，將兩岸融合發展研究從“理論構建”推向了“理論聯繫實際”的新階段；福建推動兩岸融合發展具有獨特優勢，積累豐富實踐經驗，也面臨“台獨”和外部勢力干擾阻撓等多重挑戰；“一國兩制”在香港實踐、粵港澳大灣區建設和香港融入國家發展大局的經驗，對建設兩岸融合發展示範區具有重要借鑒意義，香港可以為兩岸融合發展發揮更積極作用、繼續扮演好兩岸溝通橋梁的角色，粵港澳大灣區和福建兩岸融合發展示範區應進一步聯動發展、雙向融合；要加強和深化閩南文化在兩岸融合發展、尤其在閩台文化教育領域融合發展中的地位和作用。

