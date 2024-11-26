中評編譯：特朗普或大舉將駐韓美軍移至日本

駐韓美軍與韓國軍隊進行聯合演習（網絡圖片） 中評社首爾11月26日電（記者 崔銀珍編譯）韓國世宗研究所理事長李容濬近日在《朝鮮日報》的專欄上撰文探討特朗普再次入主白宮之後美國在韓駐軍的可能動向。文章編譯如下：



“克林頓-布什-奧巴馬政府追求的美國自由主義霸權(liberal hegemony)政策是不可實現的巨大幻想，伊拉克和阿富汗戰爭是自由主義霸權政策的災難性失敗。美國應該放棄這一戰略，採取以本國為中心的現實主義戰略。應該清算對國家利益沒有幫助的海外軍事介入，集中國力進行美中對決。”這一主張似乎預示著第二任期特朗普政府的對外政策，是“攻擊性現實主義”國際政治學教父、芝加哥大學教授約翰·米爾斯海默在2019年出版的《美國外交的巨大幻想(The Great Delusion)》中強調的核心信息。



美國減少對外軍事介入的動向並不是進入特朗普政府後才開始的。20世紀90年代冷戰體制結束後，共和、民主兩黨就一致提出了應該減少對外軍事介入的主張。雖然有人將此歪曲為“回歸孤立主義”，但事實上減少軍事介入不可避免的真正原因是，由於美國國力相對衰退，無法同時進行兩場大戰的現實局限性。拜登總統在2021年就任後，在國內外指責聲中果斷地全面撤出阿富汗美軍，也是為了應對與主要敵人中國的對決，將軍事力量集中到東亞的苦肉計。

