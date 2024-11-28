中美建交45年 王勇析特朗普政策

北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇（受訪者提供） 中評社香港11月28日電（記者 郭至君）北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇日前接受了中評社記者的專訪，就特朗普再度入主白宮後可能的對華政策以及對外政策等問題進行了詳細分析。他表示，中美之間有非常多的共同利益，但現在的危險在於美國一些戰略派不願意承認這種共同利益，不願意用雙贏的思維方式來看待彼此的關係。中國需要為特朗普第二次上台對中美關係可能的重大衝擊做好準備。他也強調，中美應該保持各層次的密切交往，加強人文交流，使得兩國關係有一個更好、更健康的社會基礎。以下是專訪全文：



中評社記者：您認為，特朗普本次輕鬆贏得大選的原因為何？這次大選凸顯了美國怎樣的政治格局？



王勇：這次大選的結果看起來好像是特朗普大勝、共和黨大贏了，特別是從兩項指標來看，從特朗普獲得的選舉人票來說，共和黨不僅控制了總統席位，參眾兩院也基本上拿下。但是從另外一個指標上來看，與2016年希拉里與特朗普的選舉和2020年拜登與特朗普的選舉比較，實際上特朗普在選民票上所獲得的贏面還趕不上前面兩次大選，衹有2%的一個優勢，這個角度來講，特朗普贏得並沒有那麼多。



另外更重要的是也凸顯了美國政治的分裂沒有改善，相反是在加劇。美國現在基本上是50%對50%的一個分裂，我想這是美國當前和今後一段時間內最大的難題，無法形成一個絕對多數，而且兩邊的價值觀、意識形態差距非常大，在中間妥協的空間也比較小。嚴重的國內分裂、兩股勢力激烈的鬥爭將會持續束縛美國，並限制特朗普第二任期的施政與對外政策。但是，由於共和黨控制了立法和行政，就使得特朗普執政的理念、施政議程將會在國會的加持之下得到比較快的推進，特朗普執政團隊的人選將會得到參議院更快地通過，他推動的一些重大的立法措施、改革措施也將會比以往任何時候更快地通過立法程序，所以從這個角度講，美國政治確確實實變化比較大。



另一個角度講，過去美國經濟全球化的三十年強調開放、包容的多元價值觀，現在則是朝著一個更加保守的方向發展。如何定義它目前沒有明確的答案，是長期的溫和保守化，還是邁向極端保守化？這一逆轉將持續多長時間？目前還看不准，但是現在美國的鐘擺至少是朝向保守的方向進行搖擺。

