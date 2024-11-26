快評：禁團令衝擊生計　台灣業界陳情求救

中評社快評／台灣旅行公會全聯會暨六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，昨天下午前往“交通部”觀光署陳情，呼籲“賴政府”加速溝通開放陸客入台觀光，並解除赴大陸旅遊禁團令。這也是賴清德上台後，全台觀光業者首度串連陳情。



台灣觀光業者苦撐疫情4年，卻盼不到兩岸觀光全面開放。禁團令實質上是“反中”措施，但對大陸傷害不大。台灣業界統計，兩岸量體差距很大，台灣1年赴大陸的團客約200萬人次，只佔大陸外來遊客1.3億人次的1.54%，對大陸旅遊市場影響非常小。禁團令懲罰的是台灣旅遊業者和台灣民眾，變相成為“窮台”殺手。



目前民進黨當局沒有對其他國家實施禁團令，唯獨以“遊客不對等”對大陸實施。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑舉例指出，去年台灣至日本旅遊人次近600萬，日本前往台灣旅遊大概100多萬人次，雙方的旅遊貿易逆差更大。蔡宗佑認為禁團令與陸客入台人數無關，禁團令對旅遊業者不公平。



兩岸觀光僵局至今未解，也造成台灣外來觀光客入台無法達標。“交通部”觀光署2024年入台外來旅客人次屢次下修，年初原訂1200萬人次，後考量陸客不入台下修至1000萬人次，到10月中旬入台外來旅客僅有580萬人次。當局曾直言，今年千萬目標恐難達標，估到年底只約有750萬人次。



今年7月，台灣在野黨控制的“立法院”曾表決通過解除台灣旅行社組團赴大陸旅遊的禁團令，同時決議優先開放大陸觀光客循小三通到西部三離島觀光。當時，業界認為這項決議正好給賴當局一個下台階，也期望賴當局不要違背民意。不幸的是，賴當局迄今仍維持禁團令。



台灣業界串連再陳情，口號包括“要生存，有工作，求溫飽”，“要活下去”，賴當局很可能仍舊充耳不聞。禁團令既然是“反中”措施、是搞“台獨”的利器，台灣旅遊業跟遊客的權益，自然會被賴當局擺在一邊。