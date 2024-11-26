尚海龍答中評：大力推動人才興港適逢其時

香港立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月26日電（記者 盧哲）香港特區政府11月起推出多項措施，優化人才來港政策。香港立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍在接受中評社記者訪問時表示，香港現在引進人才、大力推動人才興港，適逢其時。他建議多管齊下推動優質教育學額的供給，讓來港人才的低年齡層子女能夠順利入讀心儀學校，支持新來港人才能夠留在香港、愛上香港，支持香港由治及興。



香港在今年《施政報告》宣布將革新各項輸入人才機制。特區政府11月1日起推出三項措施優化高端人才通行證計劃（高才通計劃）及優秀人才入境計劃（優才計劃）。其中，高才通計劃下合資格大學原有185間。為進一步擴闊網絡，吸納更多世界各地高端人才，高才通計劃下的合資格大學名單由今日起增加13間海內外頂尖院校，總數為198間。另外，還將優化優才計劃下“綜合計分制”，以評核問卷取代原有逐項計分方式。而為了配合香港成為國際專上教育樞紐的目標，施政報告提出建立“留學香港”品牌，特區政府計劃透過獎學金形式，吸引更多海內外人才來港升學，並留港發展，以強化香港的人才庫。



身兼香港高才通人才服務協會創會會長的立法會議員尚海龍在接受中評社記者專訪時談到打造“留學香港”品牌及吸引人才留港的議題時表示，香港自從疫後復常以來，特別是23條立法以後，整個香港社會已經開始扭轉到以經濟建設為中心。“和過去很多時候大家爭拗社會議題不同，現在大家有一個共同的心願就是拼經濟。而在拼經濟的時候，人才一定是最寶貴的因素。”



尚海龍認為，香港本身沒有太多的資源或非常豐富的物產，香港一直以來的發展的過程就是靠創新，包括制度的創新和一些智慧化的推進。而隨著全球發展和變化，現在進入更需要人才的AI時代，“香港想要主力推動人工智能生物科技領域，更需要人才的支持。因此現在引進人才、大力推動人才興港，我覺得適逢其時。”