以媒稱以同意推進與黎真主黨的間接停火談判

中評社北京11月25日電／以色列多家媒體25日報導說，以色列同意推進與黎巴嫩真主黨的間接停火談判。



新華社報導，以色列公共廣播公司當天報導說，以總理內塔尼亞胡24日晚與國防部長卡茨等人討論了以色列和真主黨停火協議的細節，並同意推進相關協議的談判。《以色列時報》報導說，停火協議的實施將分幾個階段：第一步，衝突雙方停止敵對行動，真主黨武裝撤至利塔尼河以北地區；第二步，以色列國防軍從黎南部撤出；第三步，雙方就爭議邊界地區進行談判，以確定以黎兩國邊界。



據以色列《國土報》報導，協議內容包括成立一個由美國主導的國際機制來負責監督真主黨的活動，以防止其在利塔尼河以南重新部署或在利塔尼河以北加強勢力。此外，以色列還要求美國總統拜登向其提供一份保證信，保證以軍在黎巴嫩領土上的行動自由。保證信將成為停火協議的補充附件。



黎巴嫩真主黨方面此前表示，達成停火的首要條件是以色列停止對黎巴嫩的“侵略”並承諾尊重黎主權，以色列不應試圖在談判中強加條件。



以色列和真主黨在推進停火談判的同時，雙方最近加大了針對對方的軍事打擊力度。24日，真主黨向以色列多地發射超過250枚發射物，造成多人受傷。24日晚，以色列對黎巴嫩首都貝魯特及其南部郊區發動多輪空襲，造成至少29人死亡、66人受傷。



以色列和巴勒斯坦之間最新一輪衝突去年10月爆發後，黎巴嫩真主黨隔著黎以邊界與以軍交火，以策應在加沙地帶與以軍作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。今年9月，黎以局勢驟然升溫，以軍10月1日對黎南部發動地面進攻。真主黨在地面阻擊以軍的同時，繼續用無人機、導彈和火箭彈打擊以色列境內目標。