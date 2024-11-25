王毅同盧森堡副首相兼外交大臣貝泰爾會談

中評社北京11月25日電／11月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同盧森堡副首相兼外交大臣貝泰爾舉行會談。



王毅說，盧森堡是中國的重要合作伙伴。中盧建交50多年來，始終堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，雙邊關係實現長期穩定發展，也成為中歐關係中的重要穩定因素。在當前變亂交織的國際形勢下，中盧合作的“成功故事”具有重要示範意義，充分說明對話而不對抗、開放而不封閉、互聯而不“脫鉤”才是正確之道，才有利於促進共同發展和有效應對全球挑戰。中盧經濟高度互補，全方位合作成果豐碩。中方讚賞盧方奉行積極務實的對華政策，願同盧方鞏固政治互信，加強優勢對接，打造綠色發展合作新增長點，增進人民交往，推動中盧關係百尺竿頭更進一步。



王毅表示，明年是中歐建交50周年。中歐是伙伴而不是對手，雙方應相互尊重、相互欣賞，換位思考、尋求合作。歐盟的成立是經濟全球化和世界多極化進程中的里程碑事件。面對單邊主義和保護主義上升，希望歐盟秉持初心，堅持戰略自主。中方願同盧方共同努力，推動中歐關係持續健康發展。



貝泰爾表示，盧中體量不同，但雙方有著攜手前進的共同意願。盧方堅定奉行一個中國政策，期待同中方開展更緊密合作，對盧中關係廣闊前景充滿信心。盧森堡依靠開放、包容、創新實現經濟騰飛，不贊成陣營對抗，堅信衹有秉持合作態度和伙伴精神，通過坦誠溝通，增進互信和理解，才能找到對各方有利的解決方案。作為歐盟創始成員國，盧森堡致力於增進歐中互信，促進歐中伙伴關係，願做中國同歐洲開放合作的門戶。中國是值得信任的大國，期待中國為世界和平穩定發揮更大作用。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了看法。