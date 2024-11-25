烏克蘭軍隊在庫爾斯克撤退

中評社香港11月25日電／基輔和莫斯科用無人機和導彈進行了大規模的新攻擊，而烏克蘭承認失去了幾個月前控制的俄羅斯西部庫爾斯克約一半領土。



烏克蘭軍方表示，防空系統擊落了向該國各個目標發射的73架俄羅斯無人機中的50架。



半島電視台記者報導稱，在襲擊無人機發起新一輪襲擊後，基輔及其郊區聽到爆炸聲。



烏克蘭消息人士稱，周六晚間，40支俄羅斯無人機隊伍襲擊了基輔以及該國東部和中部的其他地區。



俄羅斯新一輪空襲後，昨天周日晚上，烏克蘭總統澤連斯基呼籲烏克蘭的西方夥伴提供能夠保護烏克蘭的防空系統。



轟炸與撤退



另一方面，俄羅斯庫爾斯克州州長阿列克謝·斯米爾諾夫宣布，防空部隊昨晚擊落了烏克蘭軍隊向該省發射的7枚導彈和7架無人機。



斯米爾諾夫此前曾宣布，周六晚兩枚導彈和27架烏克蘭無人機被擊落。



另一方面，親俄軍事分析家羅曼·阿廖欣通過Telegram應用程序表示，庫爾斯克昨晚遭受了外國導彈的大規模襲擊。



在獲得華盛頓和倫敦的批准後，過去幾天，基輔使用遠程導彈襲擊了俄羅斯內陸地區。



與此同時，路透社援引烏克蘭總參謀部消息人士的話稱，烏克蘭軍隊8月初滲透庫爾斯克後，失去了他們控制的40%的領土。



烏克蘭消息人士告訴該機構，烏克蘭軍隊在庫爾斯克總共控制了1376平方公里的土地，但由於俄羅斯反擊的升級，面積不斷縮小。