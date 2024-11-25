韓政府：因日方悼詞而缺席佐渡金山勞工追悼式

中評社香港11月25日電／韓聯社報導，韓國外交部25日就缺席日方舉行的“佐渡金山”悼念儀式表示，這主要是因為日方悼詞內容等與申遺時雙方達成的共識有出入。



外交部表示，正如之前所說的，政府之所以選擇另行舉辦佐渡金山強徵韓籍勞工受害者悼念活動意在釋放明確信號，即歷史問題不能妥協。



日本新潟縣佐渡市24日舉行佐渡金山追悼活動。政府23日正式宣佈不會參加，但並未說明具體理由，只表示“綜合考慮各種情況”。政府當天首次點名談到日方，稱其違背韓日協議精神，悼詞沒有體現韓國立場。



今年7月，日本佐渡金山在聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會上被列入《世界遺產名錄》。為爭得韓方同意，日本政府原承諾將為韓籍強徵勞工受害者舉行悼念儀式。但出席活動的日本外務政務官生稻晃子（副部級）此前曾參拜過靖國神社，且韓日圍繞悼詞未能縮小意見分歧，導致追悼活動“變味”，政府決定缺席。



日本共同社已對生稻晃子此前曾參拜過靖國神社的報導進行更正，但外交部相關人士就此表示，政府之所以缺席追悼儀式是綜合考慮了各種情況。此番言論可以解釋為強調政府決定不參加追悼儀的理由並不局限於生稻晃子參拜靖國神社的爭議。也就是說，活動名稱“佐渡金山追悼式”沒有明確追悼對象，悼詞中也沒有強制朝鮮勞工勞役以及遺憾、道歉等表述，從韓方受害者遺屬的角度出發，抵制在所難免。



當天上午，政府在位於日本新瀉縣佐渡金山附近的韓人宿舍“第四相愛寮”舊址舉行悼念儀式，受害者遺屬9人和韓國駐日大使朴喆熙出席。