美歐經濟續不穩　滯脹困局難解

美國通脹已有升溫跡象，10月消費物價指數按年上升0.2個百分點至2.6%。（大公報） 中評社香港11月26日電／大公報報導，近日俄烏衝突升級，地緣政治局勢緊張，刺激歐洲天然氣期貨價格再度急升，加上特朗普回朝白宮，可能挑動大規模貿易戰，美歐滯脹困局更加難解，股債資產價格調整壓力愈來愈大。其中有不俗業績支持的美國芯片龍頭英偉達（Nvidia），股價也炒不上，可見呈現疲態跡象。



近日美歐股市不約而同在高位出現震蕩，明顯出現疲態跡象，美企芯片巨頭英偉達的股價炒不上，一個主要原因是特朗普2.0時代將至，不確定性因素大增，特別是特朗普政府推行其所謂美國優先政策，可能向中國以至全球加征關稅，令市場感到不安，紛紛趁高沽貨套現。



特朗普未上台 通脹已告升溫



事實上，有歐央行委員警告，即將在明年1月上台的特朗普，其貿易保護主義政策將阻礙全球經濟增長，歐洲需要做好應對準備，投資者有很大戒心，估值偏高的美歐股市尚未充分反映貿易戰激化因素，存在暴跌危機。



特朗普繼續委任支持加征關稅政策的人物進入內閣，包括華爾街投資大佬貝森特獲提名出任財長，看來特朗普入主白宮後，將發動大規模貿易戰，這實屬損人不利己的行為，導致物價顯著上升，將重擊私人消費，美國自身經濟也受累，企業業績亦會受壓，美股不可能持續上升，最終難逃大跌厄運。而且特朗普未正式上台，美國通脹已有升溫跡象，10月消費物價指數按年上升0.2個百分點至2.6%，扣除食品及能源價格的核心消費物價指數，上月升幅續高企在3.3%，不少分析預期，特朗普上台後同時大幅加征關稅及大規模遣返非法移民，必然大幅拉升通脹，其中工資上升壓力特別大，屆時美國消費物價指數恐迅速急升，通脹重現5%以上，較現水平倍升也不會令人感到意外。



地緣政治緊張 歐天然氣價急升



近日國際石油及黃金等資源價格又抽升，紐約油價升上70美元以上的兩周高位，而歐洲天然氣價格上升至年內高位，本月累升接近兩成，主要是地緣政治局勢緊張，其中俄烏衝突升級，俄軍使用新型中程導彈對烏克蘭軍工企業進行打擊。在這情況下，歐洲通脹令人堪憂。



其中，英國消費物價指數按年升幅，由9月的1.7%大幅上揚至10月的2.3%，這情況亦預期會出現在歐元區，10月歐元區核心消費物價按年升幅維持2.7%，但環比則上升0.3%，通脹有升溫跡象。



減息受制約 股債調整壓力大



由於特朗普回朝復加地緣政治緊張，高通脹威脅難除，制約美聯儲及歐央行減息撐經濟的行動，美歐經濟將持續不濟。事實上，歐元區最大經濟體的德國，11月製造業採購經理指數（PMI）及服務業PMI初值同陷收縮狀態，分別為43.2及49.4。若然歐央行放慢減息步伐，歐洲經濟有衰退之虞。至於美國，靠賴美股瘋漲，產生財富增值，只能勉強支撐經濟，一旦減息幅度不似預期，美股暴跌風險甚大，經濟也會受到重創。利率期貨顯示，美聯儲下月減息0.25厘的機率已由早前72%急降至57%，甚至有分析美聯儲可能暫停減息，隨時觸發美股大冧。



總而言之，美歐經濟困局難解，陷入經濟疲乏、通脹高企的滯脹危機之中，股債資產被沽售將無可避免。