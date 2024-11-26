馬來西亞官員：借鑒中國經驗推動經濟發展

6月29日，遊客在馬來西亞沙巴州的基納巴盧山附近留影。（來源：新華網） 中評社北京11月26日電／據新華網報導，馬來西亞沙巴州工業發展與企業部長馮晉哲近日接受記者採訪時表示，馬來西亞沙巴州資源豐富、發展需求迫切，期待與中國建立更密切的經貿聯繫，借鑒中國發展經驗，推動自身經濟發展。



沙巴州是馬來西亞第二大州，以優美的自然風光聞名於世。“很多中國朋友對沙巴州並不陌生，仙本那、哥打基納巴盧、基納巴盧山等都是知名旅遊目的地。”馮晉哲說，目前沙巴州與中國之間每周都有航班往返，期待未來雙方建立起更密切的經貿、文化和民間往來。



馮晉哲說，沙巴州各類資源富集，生物多樣性豐富，許多熱帶植物還有待開發利用。“目前沙巴州與中國的貿易往來主要集中在原材料方面，農業現代化、食品加工業等領域發展空間巨大。”



“中國的發展經驗值得沙巴州學習借鑒。”馮晉哲說，除了旅遊業，他希望在政府、企業層面與中方開展更多交流，推動當地傳統產業升級，幫助沙巴州企業跟上中國發展腳步，實現互惠互利共贏。



馮晉哲說，今年是馬中建交50周年，沙巴州近期舉辦了商業峰會，在招商引資的同時推介沙巴州企業，開拓中國市場。“我們希望與中國共贏未來。”