真主黨與以色列激戰　歐洲外交高官赴黎斡旋

11月23日，在黎巴嫩貝魯特，人們在遭空襲的建築廢墟參與搜救。以色列軍隊23日空襲貝魯特市中心人口密集區，用鑽地彈將一棟8層居民樓夷為平地，致死至少20人。（來源：新華網） 中評社北京11月26日電／據新華網報導，黎巴嫩真主黨24日向以色列發射大約250枚火箭彈，報復以軍前一天的猛烈空襲。以軍24日繼續空襲黎巴嫩首都貝魯特。



在真主黨與以色列持續激戰時，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷利24日到訪貝魯特，以期推動衝突雙方達成停火協議。



真主黨大規模襲擊



黎巴嫩真主黨24日說，真主黨武裝人員襲擊了以色列南部阿什杜德一處海軍基地及以色列中部特拉維夫地區的多處軍事設施。法新社報導，對阿什杜德海軍基地的襲擊是真主黨迄今打擊以色列境內縱深最遠的目標之一。



以色列國防軍沒有就真主黨說法予以詳細回應，只說以色列多地響起警報。



據以軍統計，真主黨向以色列多地發射大約250枚火箭彈，其中大部分被以軍攔截。以方一些房屋起火、被毀，至少4人被彈片擊中受傷。以色列急救組織“紅色大衛盾”說，已接收7名傷員。



路透社獲得的視頻畫面顯示，在以色列北部城市納哈裡亞，一棟房屋被擊中。法新社記者在特拉維夫附近地區拍攝的畫面顯示，一棟房屋受損，數輛汽車被燒毀。



真主黨24日的大規模襲擊是回應以軍前一天大規模空襲貝魯特。路透社報導，這次空襲是以軍對貝魯特發起的最猛烈的襲擊之一。黎巴嫩衛生部說，以軍23日的空襲導致84人死亡。



24日，以軍繼續空襲黎巴嫩，稱打擊了真主黨在貝魯特南郊代希耶地區的12個指揮所。