英媒：英國擬啟動50年來最大地方政府改革

2022年2月10日，人們走在英國倫敦威斯敏斯特橋上。（來源：新華網） 中評社北京11月26日電／據新華網消息，英國《泰晤士報》24日報導，英國政府計劃啟動50年來最大規模的地方政府改革，取消數十個郡級以下地方議會，以期節約開支。



據報導，英國政府已在全國劃定10個地區進行首批重組改革，有意取消兩級制地方行政機構，合併為規模更大的單一制地方議會。相關的政府白皮書預計數周內正式發布。



埃塞克斯、肯特、薩裡和赫特福德等郡被納入改革範圍，英國政府承諾給予這些地區更多權力和資金。諾福克和薩福克兩郡將取消地方議會，兩級行政機構合併為新的單一制地方議會。



英格蘭地區不少地方行政機構為兩級制，郡議會下轄區級地方議會。郡議會現有職權領域包括交通和社保，區級議會職權領域則包括垃圾處理和日常事務規劃審批。坎布裡亞、北約克和薩默塞特三郡去年起開始組建單一制地方議會。



報導稱，英國政府有意取消兩級制地方行政機構，主要原因是認為這一結構效率低下。地方議會常擴大現金儲備卻不出資改善公共服務，時常叫停住房建設、阻礙經濟發展。



英國地方政府協會下屬的跨黨派利益游說組織“郡議會網絡”在2020年發表的一項研究中指出，取消兩級制地方行政機構有望讓英國納稅人5年內節省近30億英鎊（約合273.7億元人民幣）的稅金。