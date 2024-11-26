巴庫氣候大會傳遞氣候多邊主義積極信號

11月24日凌晨，在阿塞拜疆首都巴庫，談判代表們慶祝一項重要決議通過。（來源：新華網） 中評社北京11月26日電／據新華網報導，24日凌晨，《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十九次締約方大會（COP29）在延期30多個小時後閉幕。大會就新的氣候融資集體量化目標（NCQG）、《巴黎協定》第六條國際碳市場機制等關鍵議題，達成了名為“巴庫氣候團結契約”的一攬子平衡成果。



這份來之不易的成果進一步鞏固了全球綠色低碳轉型大勢，再次證明多邊主義和公約機制的有效性，向國際社會發出了氣候多邊進程不可逆轉、各方合作應對氣候危機的積極信號。



“30年的氣候公約治理進程歷經考驗，雖非一帆風順，但始終在向前行。人類是命運共同體，面對氣候危機，我們唯有團結協作、共同應對。”COP29中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民在閉幕大會發言強調。



鞏固全球綠色轉型，氣候多邊主義再獲成功



聯合國秘書長古特雷斯指出，COP29的成果是在“充滿不確定性和分裂的地緣政治背景”下取得的。各締約方在尋找共同點方面展現的努力“證明了以《巴黎協定》為核心的多邊主義，可以在最困難的問題上找到解決途徑”。



經過兩周多的艱苦談判，近200個締約方在巴庫氣候大會上最終就多個關鍵議題取得共識。特別是大會達成2025年後氣候資金目標及相關安排，設立了到2035年發達國家每年至少籌集3000億美元的資金目標，用於支持發展中國家氣候行動。



在資金之外，大會在減排目標、加速能源轉型以及長期以來談判的關鍵問題——碳市場方面取得了進展。在23日晚舉行的閉幕全體大會第一部分會議上，各締約方打破多年多邊談判僵局，終於就《巴黎協定》第六條下國際碳市場機制達成一致。同時，大會還就減緩氣候變化工作計劃、全球適應氣候變化目標等作出安排。



《公約》秘書處執行秘書西蒙·斯蒂爾說：“現在還不是慶祝勝利的時候，我們需要放眼未來，在通往貝倫（COP30舉辦地）的道路上加倍努力。即便如此，我們已經表明《巴黎協定》正在發揮作用，但各國政府仍需加快步伐。”