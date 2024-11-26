南水北調東線一期工程新一年度調水工作啟動

11月25日在山東省棗莊市台兒莊區拍攝的台兒莊泵站（無人機照片）。（來源：新華網） 中評社北京11月26日電／據新華網報導，25日16時，按照江蘇省水利廳調度指令，江蘇全面啟動南水北調2024至2025年度調水，將向山東供水11.25億立方米，開啟南水北調東線一期工程第12個年度的調水工作。



按照水利部下達的本年度水量調度計劃，江蘇調水運行時段為2024年11月至2025年5月。參與調度運行的水利工程除泵站工程外，還需啟用該省沿線起調節控制作用的節制閘等900餘座，以及保障調水水質的徐州、宿遷、淮安、揚州等境內410多公里長的尾水導流工程。



為確保工程安全、供水安全、水質安全，保障國家跨流域調水戰略目標實現，江蘇省水利廳兼顧省內外用水需求，統籌制定向省外供水調度方案。調水期間，水利、生態環境、交通運輸、農業農村、電力等部門及沿線地方政府將全力做好水量調度、水質監測保障、運輸船舶管控、水產養殖管理、電力供應保障、沿線用水管理等工作，按時按質按量完成調水出省任務。



水利部相關水量調度計劃顯示，東線一期工程2024至2025年度計劃向山東省調水11.25億立方米，向江蘇省、安徽省分別淨增供水5.27億立方米、0.46億立方米。



據介紹，東線一期工程自2013年11月15日通水以來，已順利完成11個年度調水任務，累計向山東省供水約71.4億立方米，有效改善了受水區的供水條件，特別是緩解了山東半島和魯北地區水資源短缺的困境，為受水區經濟社會高質量發展提供了有力的水資源支撐和水安全保障。