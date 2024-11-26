瘧疾疫苗通過蚊子叮咬“接種”

一些蚊子攜帶能夠傳播瘧疾的惡性瘧原蟲。（圖片來源：美國疾病預防和控制中心） 中評社北京11月26日電／據科技日報報導，荷蘭萊頓大學科學家開發出一種新的瘧疾疫苗接種策略：利用攜帶改良版瘧疾寄生蟲的蚊子叮咬人類，以提升人體的免疫力。在一項最新試驗中，這種方法降低了參與者對瘧疾的易感性，有效率高達89%。相關論文發表於11月20日出版的《新英格蘭醫學雜誌》。這一方法為更有效地應對瘧疾感染開辟了新途徑。



瘧疾由單細胞寄生蟲惡性瘧原蟲引起，並由蚊子進行傳播。一旦進入人體，寄生蟲會首先在肝臟中潛伏並生長約7天。隨後，這些寄生蟲從肝臟轉移到血液中，感染紅細胞。



此次團隊利用基因工程技術，培育出一種名為GA2的惡性瘧原蟲變體，使其在進入人體約6天後就停止發育，這正是寄生蟲在人體肝細胞中增殖的關鍵時期。試驗結果表明，近90%接觸過GA2的參與者，在被攜帶瘧疾的蚊子叮咬後，成功避免了瘧疾感染。



目前已有兩種瘧疾疫苗獲批，但其有效性衹有75%左右，且需要為人們注射加強針來維持免疫力。為此，免疫學家一直在不斷探索新策略，其中就包括使用轉基因寄生蟲。



研究團隊此前曾測試過一種名為GA1的惡性瘧原蟲變體，該寄生蟲被設計為在感染人類後約24小時停止發育。但測試結果顯示，該方法只能保護少數參與者免受瘧疾侵害。為此，研究團隊繼續改進，設計出第二種寄生蟲GA2。