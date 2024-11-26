中評社北京11月26日電／網評：“調研一問就說好”，這樣究竟好不好



來源：新華社 作者：韓朝陽



記者近期採訪調研時發現，被問到“農村醫保負擔是否加重”“秸秆禁燒是否讓群眾不滿”等問題，一些地方基層幹部、農村群眾對同一問題的回答“差異巨大”。



以農村醫保為例，記者在多地走訪發現，“新農合”2003年試點時費用為每人10元／年，目前已增至每人400元／年，由於保費連年增長，部分農戶反映醫保負擔加重，一些地方參保人數下降，村幹部反饋催收壓力較大。但到了少數幹部嘴裡，400元的醫保費用僅僅是“少抽幾盒煙，少吃一頓飯”，而對村民反映的收入有限、保費較貴、青壯年斷繳等情況忽略不提。一地為了證明醫保工作做得好，將記者領到“參保率100%”的村莊座談，然而，記者細問之下得知，“參保率100%”其實是村幹部“墊付”部分醫保費用的結果。



實際上，這些幹部長期在當地工作，又有親友在農村生活，並非不知道基層群眾對醫保費用增長過快的“抱怨”，也並非不瞭解當地村民的收入狀況，他們也很清楚參保人數下降的事實，卻仍舊選擇以“一切都好”來應對媒體採訪、上級調研。



類似現象還有很多。比如，對於秸秆禁燒問題，一些幹部只講禁燒防控得力、政策宣傳到位，不講農田病蟲害增加、群眾不滿加劇；談及房屋安全排查，一些幹部只說工作落實迅速、排查覆蓋全面，不講專業人員匱乏、難以分辨危房。



面對各類調研尤其是上級部門調研時，不管正面問，還是反面提，“調研一問就說好”似乎成了不少基層幹部的習慣話術，但正是在這種“你好我好大家好”的反饋機制下，一些基層的問題被掩蓋，致使矛盾累積，群眾不滿加劇，基層工作的根基逐漸被侵蝕。