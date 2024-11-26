中評社北京11月26日電／網評：“1米高度”，是標尺更是對兒童的尊重



來源：光明日報 作者：劉麗麗



近日，國家發展改革委社會發展司和國務院婦兒工委辦公室聯合發布《中國兒童友好城市發展報告（2024）》。報告顯示，截至目前，全國已有93個城市進入國家兒童友好城市建設範圍，覆蓋31個省區市，越來越多的地方開始注重從“1米高度”視角制定實施社會政策、健全完善公共服務。



“1米高度看城市”，是“蹲下來看孩子”的人文關懷在城市規劃與設計中的具象體現。它意味著從兒童的視角出發，深度回應兒童需求，保障兒童平等地享受城市資源。一座城市對兒童的關懷、尊重與溫暖，也推動城市環境更加安全、包容、有趣。



堅持兒童友好理念，將其融入城市肌理，已成為不少城市的共識，並付諸眾多創新實踐，積累了有益經驗。比如，深圳兒童公園園內游樂設施依兒童身高、體重與運動能力定制，小型滑梯坡度適宜，秋千座椅高度與擺動幅度恰到好處，充分考慮了不同年齡段兒童的需求與體驗，讓孩子們在安全舒適的環境中盡情玩耍，感受快樂與自由。再比如，上海徐匯濱江兒童運動專區聚焦兒童體育鍛煉與健康成長，籃球架、足球門等體育設施的設計高度與尺寸均經過精準調整，社區兒童步道鋪設柔軟材料，沿途休息驛站提供飲水設施與游樂小道具，完美打造了一個尊重孩子的玩樂世界。又比如，青島在沿海的沙灘景區設立“1米瞭望台”，台階高度、扶手位置等依據兒童身高設計，孩子們可以安全登上瞭望台觀賞海景，以細膩的關愛托舉他們的好奇心和探索欲。



從兒童心理發展層面看，城市“1米高度”的存在意義深遠。兒童時期是認知、情感與社交能力形成發展的關鍵階段。在遵循“1米高度”理念的城市環境里，兒童感受到尊重與關注，自我效能感得以提升。當“1米高度”的各種設施和服務呈現在兒童身邊，能夠幫助他們樹立“我可以”的信念，激發起他們的自信心和探索欲，讓他們在熟悉且適宜自己身高的環境中建立安全感。比如，可以輕鬆使用公園飲水設施、圖書館桌椅，他們會認為自己可獨立應對生活，進而增強自主意識。在兒童科普樂園操作儀器、觀察模型，不斷提問求解，他們的好奇心與探索欲能夠得到更充分的激發。此外，城市“1米高度”還為兒童創造了更豐富的社交機會。在社區兒童活動區、兒童友好公園，兒童與同齡人玩耍合作，學會傾聽表達、理解包容，社交與團隊協作能力得到提升，這有助於他們積極面對外界挑戰，塑造樂觀性格與良好人際關係，為其未來融入社會奠定堅實基礎。

