境外參展商占比32%　第二屆鏈博會開幕

（來源：央視新聞） 中評社北京11月26日電／據央視新聞報導，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會今天將在北京正式開幕。本屆鏈博會在展台分布和展區設置上更加突出“鏈式”思維，全流程展示各鏈條上中下游重點環節，同時在成果發布等方面也有很多創新。



第二屆鏈博會由供應鏈服務展區、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈和本次新設的先進製造鏈共同組成。接近700家參展商在鏈博會上，通過全鏈條、生態化和場景化的方式，展示最新技術和產品，其中許多企業是和自己的上下游夥伴共同來到鏈博會進行集中展示。



中國貿促會副會長 張少剛：今年第二屆鏈博會共有620家企業和機構參展，比首屆增加20%，境外參展商占比從首屆的26%提升到32%，這充分說明國際社會對產業鏈供應鏈合作的迫切期待，也說明各國企業對中國發展的信任、對鏈博會的信任。



針對當下的新技術、新模式、新業態對全球供應鏈帶來的影響，本次鏈博會將創新發布《全球供應鏈促進報告2024》，其中將重點繪制包括人形機器人、智能汽車、集成電路、光伏發電等產業的全球供應鏈圖譜。此外，本次鏈博會還將發布“全球供應鏈促進指數”“全球供應鏈連接指數”兩項全球首創指數，通過量化的方式詮釋全球供應鏈的變化與走勢。同時，參會嘉賓還將圍繞如何共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系等議題進行專題研討。