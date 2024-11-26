傳特朗普上任即禁跨性別者從軍

美軍23日在立陶宛參加閱兵式。（來源：大公網） 中評社北京11月26日電／據大公網報導，消息人士稱，美國候任總統特朗普將在明年1月20日上任首日簽署行政命令，禁止跨性別者在美軍服役，並讓所有現役跨性別軍人“因病退役”。專家表示，該禁令恐直接影響約1.5萬現役美軍，將加劇美國兵力不足的問題。



特朗普一直譴責軍隊的“覺醒”文化，稱部分高級軍官無心研究戰術，反而對“多元化”文化更感興趣。在第一個總統任期內，特朗普就曾以造成“巨額醫療成本和干擾”為由，嚴格限制跨性別者參軍。拜登2021年1月就任美國總統後立即推翻了特朗普的政策，規定所有“符合資格”的美國人都可以從軍。



本月25日，英媒援引美國國防部消息人士稱，特朗普計劃在重返白宮的第一天就簽署行政命令，除名美軍中所有跨性別者。



受隱私政策限制，五角大樓並未公布美軍中有多少跨性別者。據報導，這個數字可能達到1.5萬人左右。非營利組織美國現代軍事協會執行主任布拉納曼表指出，美軍去年招募的新兵數量已比目標少4.1萬，若再突然解雇約1.5萬名現役軍人，將造成巨大的經濟和人才損失，可能需要20年才能彌補。美國海軍跨性別分析師巴蒂斯塔也表示，部分跨性別者身居要職，且負責關鍵任務，禁令恐造成連鎖反應。