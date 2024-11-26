公路自行車賽5個多小時跨越粵港澳

11月24日，內蒙古隊選手郝然（左）率先衝過終點。（來源：新華社） 中評社北京11月26日電／據新華社報導，以港珠澳大橋為紐帶、跨越粵港澳三地、行程230公里、耗時5個多小時，2024粵港澳公路自行車賽暨第十五屆全國運動會公路自行車測試賽24日結束。內蒙古選手郝然奪得冠軍。



當日進行的是公路自行車男子個人賽，比賽的起點和終點都設在珠海博物館外的濱海大道上，來自全國各地的67名運動員在珠海騎行17公里後進入澳門，然後沿港珠澳大橋進入香港，在香港迪士尼樂園外的環島折返，重新跨過港珠澳大橋，之後進入橫琴沿環線繞兩圈，最後重返珠海博物館出發點結束。



今年全國錦標賽冠軍郝然最後兩公里從領先集團中突圍，一度取得比較明顯的優勢。山東選手苗城碩在最後幾百米發起追擊，但未能完成逆轉。郝然以微弱優勢奪冠，苗城碩位居第二，天津隊的王瑞東獲得第三名。



在港珠澳大橋上騎行一個來回，郝然說：“這是我第一次經歷這種長達60餘公里的跨海大橋騎行，體會也是蠻震撼的。特別空曠，身處其中體會到了大自然的偉大，自己太渺小了。當然難點還是在港珠澳大橋上，因為它沒有遮擋物，我們要面臨側風，而且海上的風目前感受還是蠻大的。”